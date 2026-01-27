Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu lundi, au siège du département, le haut conseiller du président américain Donald Trump, chargé des affaires arabes, du Moyen-Orient et de l’Afrique, Massad Boulos.

Citée dans un communiqué, la rencontre a été l’occasion de passer en revue les moyens permettant de renforcer la coopération bilatérale entre la Tunisie et les Etats-Unis dans les domaines de l’économie, du commerce, de la sécurité, de la défense, de la technologie, du tourisme et du transport.

À cet égard, le ministre affaires étrangères a mis l’accent sur l’importance de promouvoir les investissements américains en Tunisie et de parvenir à un accord commercial bilatéral ouvrant droit à une révision des tarifs douaniers imposés, de manière à assurer la continuité du flux des exportations tunisiennes vers le marché américain, notamment, l’huile d’olive.

Le haut conseiller américain effectue une visite officielle en Tunisie, accompagné du sous-secrétaire d’Etat adjoint par intérim pour l’Afrique du Nord et la péninsule arabique, Kyle Liston, et du chef de cabinet de Massad Boulos, David Linfield.

L’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi a également pris part à cette rencontre, rapporte la même source.

La rencontre a été en outre l’occasion de mettre l’accent sur les relations historiques liant les deux pays depuis plus de 228 ans, fondées sur la confiance, le respect mutuel et les intérêts communs des deux peuples amis.

Lors de cet entretien, le chef de la diplomatie tunisienne a formulé le souhait de voir les autorités américaines accorder toute l’attention requise à la communauté tunisienne établie aux États-Unis afin de faciliter son intégration dans le pays de résidence.

Par ailleurs, les deux responsables ont saisi l’occasion pour échanger les vues sur nombre de questions régionales d’intérêt commun, passant en revue les moyens permettant de consolider la sécurité et la stabilité dans la région.

Dans ce contexte, Nafti a réaffirmé la ferme position de principe de la Tunisie en faveur du peuple palestinien frère et son soutien indéfectible à sa lutte légitime pour recouvrer ses droits historiques et établir son État indépendant sur l’ensemble de son territoire, avec pour capitale la ville sainte d’Al-Qods.

Il a, à ce propos, réaffirmé l’attachement de la Tunisie au droit du peuple palestinien à bénéficier de l’aide humanitaire, à l’ouverture des points de passage, à la reconstruction de son territoire et à son droit à la libre circulation de manière à offrir les attributs d’une vie décente qui préserve sa sécurité et sa dignité.

Toujours dans le cadre de cette réunion, les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité de parvenir à une solution politique Libyo-libyenne dans le cadre d’un consensus et d’un dialogue entre les différentes composantes de la scène politique libyenne.

Dans ce contexte, l’accent a été mis sur la volonté de la Tunisie de continuer à déployer les efforts nécessaires pour soutenir un règlement politique dans ce pays frère.

À cet égard, le responsable américain a exprimé son soutien au mécanisme de consultation tripartite tuniso-algéro-égyptien sur la Libye qui s’est tenu lundi à Tunis.

La visite du responsable américain en Tunisie est la deuxième du genre. La première visite étant effectuée au mois de juillet dernier.