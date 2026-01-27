” Hammamet, Mon Amour… “, tel est le titre choisi par l’artiste américaine Jo Ann Morning pour sa rétrospective organisée jusqu’au 30 janvier 2026 à la Galerie Diwan Al-Khayal à l’Espace de Culture et des Arts de Hammamet.

Cette grande exposition de 30 œuvres de divers formats, toutes en techniques mixtes dont une large sélection de formats 80 cm/100 cm, a démarré le 25 décembre 2025. Elle ” exprime mon amour pour Hammamet et la Tunisie que j’aime “, déclare à l’agence TAP cette artiste née à Santa Monica (Californie) en 1950.

Installée depuis 2012 à Hammamet, elle y transfère l’atelier de taille-douce ouvert à Paris où elle a vécu pendant 30 ans.

Les œuvres choisies par Jo Ann Morning pour cette rétrospective se démarquent par l’utilisation d’un mélange de pigments, d’acrylique, ainsi que de pastels gras et secs qui apportent de la finesse, de la subtilité et de la nuance, à l’image de la délicatesse de l’artiste, dont la personnalité se distingue par la douceur et la force tranquille.

Elle choisit pour cette rétrospective des titres évocateurs et poétiques à l’instar de ” Hammamet la douce “, ” Falling for you “, ” Résonances en couleurs “, “Tunis de la Medina” ou “View de Terrasse” pour exprimer son émotion picturale en mots et son ressenti envers les œuvres qu’elle peint de tout cœur.

Cette exposition est également ” le fruit de mon amour pour le Maghreb et l’Égypte où j’ai participé à plusieurs symposiums et expositions, mais également à Marrakech où j’ai exposé et passé un mois dans une résidence d’artistes en 2001 ” explique Jo Ann Morning.

La carrière de l’artiste se distingue par un riche cursus universitaire et de solides formations avec l’étude des Beaux-Arts à San Francisco, la spécialisation en graphique et peinture à l’Université de Seattle, la formation ” au célèbre Atelier 17 de gravure à Paris avec l’artiste américain Stanley William Hayter et l’apprentissage de la technique de gravure par viscosité (inventée par l’artiste) “.

Elle ouvre ensuite son ” propre studio de taille-douce à Paris ” et évoque ensuite son intérêt pour la calligraphie et les pigments naturels.

Toujours curieuse de médiums et de matières, Jo Ann Morning continue sa formation, mais en choisissant cette fois-ci la décoration qui la passionne avec les techniques du trompe-l’œil et de la patine, un domaine dans lequel elle exerce aussi à Paris. Son influence ne se limite pas à celle apportée par Stanley William Hayter, car elle évoque sa passion pour l’œuvre de Paul Klee, et plus particulièrement après son passage en Tunisie.

Les œuvres de l’artiste ont été exposées aux États-Unis, en Europe (Paris, Londres, Berlin, etc.), au Japon, en Corée du Sud, en Turquie, en Égypte, au Maroc et en Tunisie, et se trouvent parmi diverses collections privées.

À la question de ce qu’elle a retenu de toute son expérience, elle répond : ” Il faut oser et trouver la joie dans le processus de création, car il arrive que ce soit difficile de terminer une œuvre face à laquelle vous pouvez vous trouver bloquée, que ce soit pour des raisons familiales par exemple, mais la magie de la peinture apparaît lorsqu’on trouve la manière de la terminer et c’est ça le défi de l’artiste “, conclut-elle en souriant.