L’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques a annoncé ce lundi la nomination de Mondher Falleh en tant que directeur artistique de la 11e édition des Journées Musicales de Carthage (JMC), prévue pour octobre 2026.

L’Etablissement a précisé dans un communiqué publié l’après-midi sur sa page facebook que cette édition marquera le retour des Journées Musicales à leurs dates habituelles, un choix stratégique visant à renforcer l’impact des événements culturels majeurs du pays et à garantir leur régularité dans le calendrier culturel national et international.

Mondher Falleh, fondateur de la plateforme GigBook et co-fondateur de Wild Tunes, est reconnu pour son engagement à structurer et dynamiser la scène musicale tunisienne. Il a également dirigé la production de nombreux festivals, dont les JMC et “Médina des Lumières”.

Musicien, arrangeur et passionné de jazz, Falleh continue de jouer un rôle central dans l’essor de la musique en Tunisie.