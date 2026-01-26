Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, a souligné, ce lundi, que l’entrepreneuriat scientifique est le fondement de la réalisation de la souveraineté technologique de la Tunisie, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire, la santé, la biotechnologie, l’énergie et l’environnement.

S’exprimant à l’ouverture du Symposium Tuniso-Québécois organisé du 26 au 28 janvier en cours sous le thème “L’entrepreneuriat scientifique au cœur de l’innovation et de la souveraineté technologique” par l’Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (ANPR), en partenariat avec le bureau du Québec au Maroc, le ministre a mis l’accent sur l’importance de bâtir un système économique inclusif qui repose sur une coopération effective entre l’université et le tissu industriel.

Une telle synergie, a-t-il estimé, offrirait de nouvelles perspectives aux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, et favoriserait la création de valeur ajoutée et l’émergence de startups innovantes et compétitives.

Mondher Belaïd a également mis l’accent sur la nécessité de mettre en place un environnement incitatif réunissant chercheurs, investisseurs et étudiants, afin d’instaurer un lien permanent entre le monde académique et celui des affaires, et de faire de l’innovation un véritable levier de croissance économique et sociale.

De son côté, le directeur général de l’ANPR, Chedly Abdelli, a indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP que la Tunisie a réussi la phase de mise en place de structures de recherche reconnues à l’échelle internationale et de formation de compétences de haut niveau. Il a, toutefois, relevé que le défi actuel réside dans la transformation de ces acquis en réalités économiques et sociales.

Abdelli a précisé que la coopération avec le Québec s’articule principalement autour du concept de « maturité technologique », visant à accompagner le chercheur dans la transformation de son idée, du stade expérimental au produit final. Il a, dans ce cadre, souligné l’importance de renforcer le rôle des bureaux de transfert de technologie en tant que passerelle entre la recherche et son environnement économique et social.

La manifestation a réuni des représentants de plusieurs universités tunisiennes, des bureaux de transfert de technologie, des centres de recherche et développement, des incubateurs technologiques, ainsi que des experts québécois, dans l’objectif d’élaborer une nouvelle feuille de route pour la valorisation de la recherche scientifique nationale.

Selon les organisateurs, le symposium vise également à favoriser l’échange d’expériences, à promouvoir des approches innovantes de valorisation de la recherche et à renforcer la coopération scientifique en vue de transformer les résultats de la recherche et les connaissances en réalisations concrètes.