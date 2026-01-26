Le président de l’Association Tunisienne de chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire, Imed Frikha, a appelé lundi les patients atteints de maladies cardiaques et vasculaires à être attentifs aux premiers symptômes d’un infarctus et à se rendre rapidement au service d’urgence le plus proche d’un établissement hospitalier, où ils seront orientés vers l’établissement de santé le plus proche pour subir une coronographie et un pontage coronarien via la plateforme « Najda » récemment lancé par le ministère de la Santé.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Frikha a indiqué que les premiers symptômes qui apparaissent chez le patient avant la crise, consistent essentiellement en des douleurs aiguës et intenses au niveau du cœur et une lourdeur évidente dans la main gauche. Il a appelé à la nécessité de se reposer en cas d’effort physique et de prendre les médicaments nécessaires, et d’appeler rapidement le service d’urgence le plus proche.

Il a souligné que tous les services d’urgence sont reliés à la plateforme « Najda.TN » qui, après avoir réalisé une coronographie pour localiser l’obstruction de l’artère et la coagulation sanguine, oriente le patient vers l’hôpital le plus proche, insistant sur l’importance pour les patients de respecter les mesures initiales mentionnées.