L’université de Jendouba (Tunisie) et l’université de Tlemcen (Algérie) ont signé récemment un accord de jumelage dans le cadre du renforcement des relations de coopération académique et scientifique et l’ouverture sur l’environnement universitaire maghrébin.

Cet accord a pour objectif de renforcer la coopération dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et de l’innovation, d’encourager l’échange d’enseignants, d’étudiants et de chercheurs et de développer les projets académiques et scientifiques communs, outre l’échange d’expériences dans les domaines de la gouvernance universitaire, a indiqué un communiqué publié par l’université de Jendouba.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la vision de l’université de Jendouba visant à renforcer les partenariats internationaux et à promouvoir sa position académique aux plans régional et international, selon le même communiqué.