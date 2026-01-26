La deuxième édition du Forum arabe international sur la famille et l’éducation se tiendra à Tunis le 6 avril prochain, sous le thème “Une famille consciente… à l’ère du numérique”.

Cet événement réunira une élite d’experts et d’acteurs du domaine familial et éducatif venant de 12 pays arabes : Tunisie, Palestine, Maroc, Arabie Saoudite, Irak, Égypte, Syrie, Algérie, Libye, Jordanie, Émirats Arabes Unis et Yémen.

Organisé pour soutenir la famille arabe et renforcer son rôle éducatif, le forum vise à construire un système familial cohérent capable de relever les défis contemporains. Il se fixe pour objectifs principaux de permettre aux familles d’utiliser efficacement les technologies intelligentes pour améliorer la communication, de développer les compétences des mères vers une maternité éclairée, et de favoriser une prise de décision familiale équilibrée.

Le programme comprendra des conférences sur l’éducation moderne, des sessions scientifiques, des ateliers pratiques pour parents et éducateurs, ainsi que des présentations d’institutions arabes pionnières.

Cette plateforme est conçue comme un espace d’échange d’expériences et d’établissement de partenariats, afin de mieux accompagner les transformations psychologiques et sociales de la famille et de promouvoir une culture de l’éducation consciente, fondée sur un partenariat étroit entre la famille et l’école.