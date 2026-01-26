Un consortium dédié à la réflexion stratégique et à l’action collective en faveur de la décarbonation en Tunisie vient d’être lancé par le Tunisian Women Network for Energy Transition (TWNET), en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF).

Cette initiative vise à rassembler des acteurs institutionnels, économiques, techniques et de la société civile pour accompagner la transition vers un modèle de développement bas carbone, en cohérence avec les priorités nationales et les engagements climatiques internationaux de la Tunisie.

La FNF et TWNET entendent, à travers ce cadre collaboratif, contribuer activement à l’émergence de solutions réalistes, inclusives et adaptées au contexte tunisien, indique la Fondation dans un communiqué publié, dimanche.

Lors du lancement du consortium, une réunion de réflexion a permis de poser les fondements d’un cadre de coopération structuré, d’identifier les leviers d’action prioritaires et de favoriser un dialogue multisectoriel fondé sur le partage d’expertises et de bonnes pratiques.

TWNET est un réseau des femmes en énergie qui a été lancé, le 28 février 2025, à Tunis, par le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Dédié à connecter, inspirer et renforcer les femmes du secteur de l’énergie en Tunisie, ce réseau offre un espace d’échange, et de développement professionnel pour promouvoir une transition énergétique plus inclusive et durable.

Il convient de noter que la Tunisie œuvre, dans le cadre de ses engagements internationaux, pour lutter contre le réchauffement climatique et les crises liées à l’énergie à atténuer les émissions de gaz à effet de serre, dans tous les secteurs et réduire l’intensité carbone de 45% à l’horizon de 2030.