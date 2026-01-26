La hiérarchie a été globalement respectée lundi à Melbourne lors de la 9e journée de l’Open d’Australie, avec la qualification pour les quarts de finale de Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Elena Rybakina et Iga Swiatek.

Dans le choc 100 % américain du 4e tour, la N.6 mondiale Jessica Pegula a pris le dessus sur Madison Keys (N.9) en deux sets maîtrisés (6-3, 6-4).

De son côté, Amanda Anisimova (N.4) a dû s’employer pour écarter la Chinoise Wang Xinyu au terme d’un premier set très disputé, remporté au tie-break, avant de conclure en deux manches (7-6, 6-4).

La Kazakhe Elena Rybakina (N.5) n’a laissé aucune chance à la Belge Elise Mertens (N.21), dominée sèchement (6-1, 6-3).

Enfin, la Polonaise Iga Swiatek (N.2) a surclassé l’Australienne Maddison Inglis (6-0, 6-3) pour poursuivre sereinement sa route dans le tournoi.