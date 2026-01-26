L’Office National du Thermalisme et de l’Hydrothérapie a participé au Salon “Les thermalies”, qui se tient, du 22 au 25 janvier courant à Paris.

Selon l’ambassade de Tunisie en France, la participation nationale à ce salon s’inscrit, dans le cadre de la position privilégiée qu’occupe la Tunisie dans le domaine de l’hydrothérapie au niveau international. Cette participation met en lumière l’attractivité de la destination Tunisie pour le tourisme médical et de bien-être, ainsi que les atouts et la diversité de l’offre nationale à destination des touristes étrangers

Le Pavillon tunisien compte 10 exposants spécialisés dans la thalassothérapie, le thermalisme, la balnéothérapie et l’hydrothérapie.

L’Office national du Thermalisme est un établissement public tunisien à caractère non administratif, créé en 1975 et placé sous la tutelle du ministère de la Santé. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique de l’État dans le secteur des eaux minérales et des eaux thermales (minérales, marines et douces).

Le secteur du tourisme médical est l’un des secteurs les plus prometteurs en Tunisie, puisqu’il compte 7 stations thermales, 60 centres de thalassothérapie et plus de 340 centres thermaux (eau douce), dans différentes régions du pays.

Les centres thérapeutiques attirent plus de 5 millions de personnes par an, provenant de Tunisie et de différents pays, notamment d’Algérie, de Libye et d’un certain nombre de pays européens.

La Tunisie occupe la deuxième place mondiale dans le domaine de la thalassothérapie, qui est directement liée au tourisme hôtelier, étant donné que ces centres thérapeutiques sont principalement situés dans des hôtels touristiques. Quant au thermalisme, il a également connu une évolution qualitative.