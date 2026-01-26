En 2025, le paysage industriel chinois est dominé par un duel serré entre le champion des véhicules électriques (BYD) et le géant historique (SAIC).
SAIC dans le Top 10 Mondial (Ventes de détail 2024-2025)
SAIC Motor maintient sa présence dans l’élite mondiale, rivalisant directement avec les groupes américains et japonais pour la 7e place.
Duel de puissance : SAIC vs BYD (Fortune Global 500)
Le basculement de la hiérarchie financière illustre la montée en puissance de la valorisation des spécialistes de l’électrique pur.
- SAIC Motor (Revenus 2024 : 87,22 Mds $) :
- Classement 2024 : 93e mondial
- Classement 2025 : 138e mondial
- BYD (Revenus 2024 : 108,00 Mds $) :
- Classement 2024 : 143e mondial
-
Classement 2025 : 91e mondial
Mix de ventes stratégique de SAIC en 2025
L’infographie interne du groupe montre un pivot réussi vers l’indépendance technologique et l’énergie nouvelle.
- Émancipation des coentreprises : 65 % des ventes proviennent désormais des marques propres (MG, Roewe, IM), contre 60 % en 2024.
- Offensive NEV (Électriques et Hybrides) : 1,64 million d’unités vendues en 2025, soit une hausse de 33,1 %.
- Rayonnement International : Premier exportateur chinois avec plus de 1,07 million de véhicules vendus hors de Chine.
- Valorisation boursière : SAIC se classe au 21e rang mondial des constructeurs avec une capitalisation de 25,03 milliards de dollars fin 2025.