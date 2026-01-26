Au gouvernorat de Kasserine, plusieurs projets ont été réalisés récemment dans le domaine de l’assainissement et le traitement des eaux usées, outre la programmation d’autres projets dans le cadre du plan de développement quinquennal 2026-2030.

Parmi les projets menés, l’aménagement d’une station d’épuration des eaux usées à Thala, d’une capacité de traitement d’environ 2 mille mètres cubes par jour, moyennant une enveloppe d’environ 40 millions de dinars. Le second projet porte sur l’extension du réseau d’assainissement et la réalisation d’une station d’épuration d’une capacité de traitement de 3800 m3 par jour au profit des villes de Fériana et Telabet, pour un coût global avoisinant 62 millions de dinars, a indiqué à l’Agence TAP, Kamel Jellali, directeur régional du bureau de l’Office national de l’assainissement (ONAS) à Kasserine.

S’agissant des projets en cours et de ceux dont le lancement est imminent, Jellali a indiqué que les travaux du projet d’assainissement de la ville de Haïdra débuteront dans les prochaines semaines, pour un coût estimé à 26 MD, ce qui permettra de traiter environ 400 m3/j des eaux usées. Il s’agit également du démarrage, au cours du mois de février prochain, des travaux d’aménagement de la station d’épuration de la ville de Kasserine (8,4 MD).

Il a ajouté que parmi les projets importants programmés dans le gouvernorat, figurent notamment l’extension d’environ 15 kilomètres de canalisations dans la délégation de Hassi El Ferid et le raccordement de 700 logements à une station d’épuration, pour un coût estimé à 7 millions de dinars.

Concernant le projet d’amélioration de la qualité des eaux traitées au niveau de la station d’épuration de Sbeitla (21 MD), le responsable a fait savoir que les études et l’élaboration du dossier d’appel d’offres ont été lancés. S’y ajoutent, le renouvellement des équipements de la station d’épuration de la ville de Kasserine (8,5 millions de dinars) ainsi que le projet d’assainissement des quartiers populaires, couvrant six quartiers, pour un coût global de 6,2 millions de dinars.

Il a également souligné la programmation d’autres projets dans la région, dont l’aménagement de stations d’épuration dans les délégations de Majel Bel Abbès (30 MD), de Sbiba et de Jedelienne (57 MD) ainsi que Foussana (46,3 MD) et Haïdra (27,6 millions de dinars).

La même source a rappelé que le volume global des investissements programmés dans le cadre du plan de développement quinquennal 2026-2030 au gouvernorat de Kasserine (projets en cours et programmés) est estimé à environ 272 millions de dinars.