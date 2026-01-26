Le PrÃ©sident Directeur GÃ©nÃ©ral du CEPEX, Mourad Ben Hassine, a insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ© dâ€™intensifier les efforts de promotion de lâ€™huile dâ€™olive tunisienne et de renforcer durablement sa prÃ©sence sur le marchÃ© jordanien.

Intervenant lors dâ€™un webinaire intitulÃ© Â« OpportunitÃ©s dâ€™exportation de lâ€™huile dâ€™olive vers le marchÃ© jordanien Â», organisÃ©, rÃ©cemment, dans le cadre du programme promotionnel spÃ©cifique au secteur de lâ€™huile dâ€™olive pour lâ€™annÃ©e 2026, Â il a soulignÃ© lâ€™importance de dÃ©velopper les partenariats avec les acteurs Ã©conomiques, de valoriser les produits tunisiens Ã travers la participation aux salons internationaux spÃ©cialisÃ©s et dâ€™attirer un plus grand nombre dâ€™hommes dâ€™affaires et dâ€™institutions jordaniennes, a fait savoir, samedi, le CEPEX.

Et de prÃ©ciser que plus de 40 importateurs jordaniens ont effectuÃ©, en coordination avec le CEPEX, des visites de terrain sur des sites de production tunisiens depuis novembre 2025, aboutissant, dans une premiÃ¨re phase, Ã la conclusion de contrats portant sur lâ€™exportation dâ€™environ 3 000 tonnes dâ€™huile dâ€™olive tunisienne vers la Jordanie, avec des perspectives de nette accÃ©lÃ©ration des exportations Ã la fin du mois de janvier et au dÃ©but du mois de fÃ©vrier 2026.

Ben Hassine a, Ã©galement, saluÃ© les efforts dÃ©ployÃ©s par lâ€™Ambassade de Tunisie Ã Amman, en Ã©troite collaboration avec la reprÃ©sentation du CEPEX en Jordanie, pour soutenir et renforcer la prÃ©sence tunisienne sur ce marchÃ© prometteur.

De son cÃ´tÃ©, lâ€™Ambassadrice de la RÃ©publique tunisienne Ã Amman, Moufida Zribi a mis en exergue, lâ€™importance de cette coopÃ©ration pour dynamiser les exportations tunisiennes vers la Jordanie et consolider les relations Ã©conomiques bilatÃ©rales, dans un contexte marquÃ© par lâ€™intensification des Ã©changes et des visites dâ€™hommes dâ€™affaires, au cours de ces derniÃ¨res annÃ©es.

Les interventions des reprÃ©sentants des entreprises participantes ont portÃ© sur les aspects techniques, le cadre juridique et les procÃ©dures rÃ©glementaires mises en place par les autoritÃ©s jordaniennes pour lâ€™importation de lâ€™huile dâ€™olive, notamment, les modalitÃ©s de coopÃ©ration avec les institutions jordaniennes agrÃ©Ã©es et les spÃ©cificitÃ©s de la plateforme dÃ©diÃ©e.

L’huile dâ€™olive tunisienne connaÃ®t un engouement croissant sur le marchÃ© jordanien, Ã la suite des campagnes promotionnelles menÃ©es via les rÃ©seaux sociaux et les mÃ©dias locaux.

OrganisÃ© par le CEPEX Â Ã travers sa reprÃ©sentation commerciale Ã Amman et en coordination avec lâ€™Ambassade de la RÃ©publique tunisienne en Jordanie, cet Ã©vÃ¨nement a rÃ©uni Â prÃ¨s de 50 reprÃ©sentants de producteurs et dâ€™entreprises exportatrices dâ€™huile dâ€™olive, selon la mÃªme source.