Les citoyens touchés par les dernières perturbations météorologiques et désireux d’obtenir un Certificat d’Intempérie (destiné aux compagnies d’assurance), doivent remplir le formulaire de demande (PDF) et de l’envoyer par courrier électronique selon la zone géographique du client, a fait savoir, samedi, l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les demandes doivent êtres adressées aux adresses mails suivantes : (admin@meteo.tn / 70.247.740) pour le Grand Tunis, (hassen.nasser@meteo.tn / 72.269.174) pour le gouvernorat de Nabeul, (subdivision.sousse@meteo.tn/ 70.247.776) pour le gouvernorat de Monastir, (lotfi.moncer@meteo.tn / 72.432.080) pour le Gouvernorat de Bizerte, (subdivision.sfax@meteo.tn 70.247.766) pour le Gouvernorat de Sfax, et (subdivision.jendouba@meteo.tn/ 70.247.771) pour le Gouvernorat de Jendouba.

Rappelons que la Tunisie a connu, au début de la semaine en cours, des inondations à grande échelle qui ont touché plusieurs gouvernorats du nord-est et du Sahel, faisant 5 décès et entrainant un effondrement partiel des infrastructures dans plusieurs régions. Aucun bilan officiel des dégâts matériels subis n’a été publié jusqu’à présent.