La 12ème édition du festival Maghreb Jazz Days, organisée par la Fondation de la Maison de Tunisie à Paris, se tiendra les 7 et 8 février 2026 au pavillon Habib Bourguiba de la Maison de Tunisie, à la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP).

Rendez-vous désormais bien installé dans le paysage culturel parisien, le Maghreb Jazz Days revient pour une nouvelle édition placée sous le signe de la création, du jazz et des musiques du Maghreb. Le programme proposera deux soirées de rencontres musicales, articulées autour de trois concerts explorant le groove, l’improvisation et les métissages sonores.

Cette édition réunira des artistes issus de différentes scènes du Maghreb et de la diaspora, en l’occurrence l’auteure-compositrice-interprète franco-algérienne Samira Brahmia, le batteur et chanteur algérien Karim Ziad, le violoniste tunisien Kays Siala, le bassiste et compositeur tunisien Slim Abida, ainsi que le luthiste et compositeur tunisien Zied Fatnassi.

Festival annuel, le Maghreb Jazz Days met à l’honneur le dialogue entre le jazz, les musiques maghrébines et les formes contemporaines de création, affirmant sa vocation de plateforme d’échanges artistiques et de laboratoire sonore ouvert sur les esthétiques musicales d’aujourd’hui.