La Bourse de Tunis poursuit son bon début d’année. Au terme de la semaine du 19 au 23 janvier 2026, les principaux indices affichent une progression solide, portés essentiellement par les valeurs financières et une amélioration du sentiment des investisseurs.

Le TUNINDEX a clôturé la semaine à 14 136 points, enregistrant une hausse hebdomadaire de 2,39 %, tandis que le TUNINDEX20 s’est apprécié de 2,04 % pour atteindre 6 285 points. Depuis le début de l’année, les deux indices gagnent déjà plus de 5 %, confirmant une tendance haussière bien installée.

Une fin de semaine décisive

Après des séances plutôt calmes en milieu de semaine, le marché a accéléré vendredi, avec une progression de plus de 1 % sur les deux indices. Cette hausse de fin de semaine traduit un regain de confiance des opérateurs, dans un contexte marqué par une meilleure visibilité sur plusieurs secteurs clés.

Les financières en tête

Sans surprise, le compartiment financier a largement dominé la cote.

L’indice des services financiers s’est envolé de près de 7 %, signant la meilleure performance sectorielle de la semaine. Les banques, qui représentent à elles seules plus de la moitié du poids du TUNINDEX, ont progressé de 3,06 %, jouant un rôle central dans la hausse du marché.

Les secteurs des matériaux de base, de la distribution et des services aux consommateurs ont également affiché des performances solides, confirmant un retour progressif de l’intérêt pour les valeurs cycliques.

À l’inverse, le secteur des produits ménagers et de soin personnel a reculé de 2,54 %, pénalisé par des prises de bénéfices et un manque de catalyseurs à court terme.

Une activité soutenue mais sélective

Sur le plan de l’activité, les capitaux échangés sur la cote ont atteint 52 millions de dinars sur la semaine. Si les volumes hebdomadaires sont en léger retrait par rapport à la semaine précédente, la progression annuelle des capitaux traités témoigne d’un marché toujours animé et sélectif.

Les valeurs bancaires et industrielles ont concentré l’essentiel des échanges, avec notamment Amen Bank, One Tech Holding et BIAT parmi les titres les plus actifs.

Forte dispersion des performances

La semaine a également été marquée par une forte dispersion des rendements. Certaines valeurs ont enregistré des hausses spectaculaires, à l’image de STA, SOMOCER ou SITS, tandis que d’autres, notamment dans la santé et la chimie, ont accusé des replis notables.

Cette configuration confirme un marché à deux vitesses, où la sélection des valeurs reste déterminante.

Données clés TUNINDEX : 14 136 points (+2,39 % hebdo)

TUNINDEX20 : 6 285 points (+2,04 % hebdo)

Capitaux échangés : 75 MDT

Meilleur secteur : Services financiers (+6,97 %)

Secteur en baisse : Produits ménagers et soins personnels (-2,54 %)

Des perspectives encourageantes, mais prudentes

Dans l’ensemble, la tendance demeure positive à la Bourse de Tunis en ce début d’année 2026. La solidité du secteur financier, combinée à un retour progressif de la liquidité, soutient le mouvement haussier. Toutefois, la baisse des volumes sur certaines séances invite à la prudence, notamment sur les valeurs ayant fortement progressé en peu de temps.

Pour les investisseurs, le contexte actuel plaide en faveur d’une approche sélective, privilégiant les valeurs solides et liquides, tout en restant attentif aux opportunités offertes par certaines moyennes capitalisations.