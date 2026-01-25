Le MC Alger a concédé une défaite cruelle sur la pelouse du St-Eloi Lupopo (1-0), dimanche, lors de la 3e journée du groupe C de la Ligue des champions africaine. Les Algérois ont cédé dans les toutes dernières secondes sur un penalty transformé à la 90e+5 par Michael Kimputu.

Un match longtemps maîtrisé par le Mouloudia

Solides défensivement et bien organisés, les Vert et Rouge ont longtemps contenu les assauts congolais dans une rencontre fermée et pauvre en occasions franches. Le Mouloudia semblait en mesure de repartir avec un point précieux de Lubumbashi, résultat qui aurait considérablement amélioré sa situation au classement.

Mais dans le temps additionnel, une faute dans la surface a tout fait basculer. Michael Kimputu ne s’est pas fait prier pour convertir la sentence et offrir une victoire inespérée au club congolais.

Un classement qui se complique

Dans l’autre match du groupe, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Soudanais d’Al Hilal SC se sont neutralisés (2-2). Ce nul maintient les deux formations en tête du groupe C avec cinq points chacune.

Cette combinaison de résultats n’arrange pas les affaires du représentant algérien. Avec cette défaite, le MC Alger reste bloqué à une seule unité et occupe désormais seul la dernière place du groupe. Le St-Eloi Lupopo, grâce à ce succès, grimpe à la troisième place avec quatre points.

Un match nul aurait permis au Mouloudia de rester à trois longueurs des co-leaders. Désormais, l’écart passe à quatre points, à trois journées de la fin de la phase de groupes.

Une revanche immédiate à Alger

Le calendrier offre toutefois une opportunité rapide de se relancer. Lors de la 4e journée, prévue entre le 30 janvier et le 1er février, le MC Alger accueillera le St-Eloi Lupopo à Alger. Une victoire sera impérative pour relancer la course à la qualification.

Dans le même temps, Al Hilal se déplacera en Afrique du Sud pour affronter Mamelodi Sundowns dans un duel direct pour la première place.

La qualification encore possible

À l’issue de cette phase, les deux premiers de chaque groupe accèdent directement aux quarts de finale. Malgré la situation délicate, le Mouloudia conserve mathématiquement ses chances, mais n’a désormais plus droit à l’erreur.