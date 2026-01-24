La 12e édition du Festival international Ilaf des arts et de la créativité s’est ouverte vendredi à Mahdia, avec un hommage rendu au peintre et poète irakien disparu Ahmed Jassim.

À cette occasion, peintres, musiciens et artisans se sont réunis pour proposer une programmation artistique plurielle, en présence d’invités venus notamment d’Irak, du Yémen, de Libye et du Sultanat d’Oman, avec à leur tête l’ambassadeur d’Irak en Tunisie.

Organisé par l’Association Rawafed des arts et des cultures, en partenariat avec l’Association Annachiaa littéraire, le festival se tient cette année du 23 au 25 janvier, sous le slogan « La peinture, une autre manière d’écrire la vie ».

Le directeur du festival, Khaled El-Kbir a souligné dans une déclaration à la TAP, que feu Ahmed Jassim était « un artiste de dimension internationale », ayant laissé une empreinte singulière dans le domaine des arts plastiques, une passion qui l’a accompagné tout au long de sa vie, notamment en Allemagne où il dirigeait le Centre culturel irakien.

Le poète et journaliste Mohamed Jassim a présidé l’inauguration de l’exposition dédiée à son frère Ahmed, aux côtés d’autres expositions d’arts plastiques tunisiens, d’artisanat et de livres d’auteurs participant au festival.

Le public a également assisté à la projection d’un film retraçant les principales étapes artistiques et humaines d’Ahmed Jassim, ponctuée d’intermèdes poétiques et musicaux assurés par Adam Fathi, invité d’honneur, et l’artiste Mohamed Bhar.

La journée d’ouverture a été marquée par des interventions académiques et une soirée poétique. Les festivités ont aussi mis en lumière le patrimoine de Mahdia, à travers un défilé de costumes traditionnels et une soirée artistique.

Selon le directeur du festival, les spécificités culturelles et patrimoniales de la ville de Mahdia ont contribué à conférer à cette édition un caractère particulier, porté par la richesse de son héritage historique et de ses traditions ancestrales. Il a par ailleurs annoncé que la prochaine édition du festival se tiendrait dans un pays arabe, après la réception de plusieurs propositions.