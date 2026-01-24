L’Espérance sportive de Tunis a signé, samedi, une courte mais précieuse victoire face à Simba SC de Tanzanie (1-0), au stade Hamadi Agrébi de Radès, pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes (Groupe D) de la Ligue des champions africaine.

Jack Diarra libère les « sang et or »

L’unique but de la rencontre a été inscrit par le Burkinabé Jack Diarra à la 21e minute, offrant aux « sang et or » un avantage que les Tunisois ont su préserver jusqu’au coup de sifflet final. Cette réalisation permet au représentant tunisien de récolter trois points essentiels dans une poule particulièrement disputée.

Une première victoire après deux nuls

Ce succès constitue la première victoire de l’Espérance dans cette phase de groupes, après deux résultats nuls enregistrés lors des précédentes journées face au Stade malien et au Petro Atletico d’Angola. Avec ce résultat, l’EST porte son total à 5 points et s’empare provisoirement de la tête du groupe D.

Un groupe encore indécis

L’autre rencontre du groupe opposera, dimanche au Mali, le Stade malien au Petro Atletico. Le résultat de cette confrontation pourrait redistribuer les cartes dans ce groupe où les écarts restent serrés après trois journées.

Retour immédiat face au même adversaire

Le calendrier propose rapidement une nouvelle confrontation entre les deux équipes. Lors de la 4e journée, l’Espérance se déplacera à Dar Es Salam, dimanche prochain, pour retrouver Simba SC dans le cadre du match retour. Une rencontre qui s’annonce déterminante pour la suite du parcours des Tunisois dans cette phase de groupes.