Les produits d’exploitation du Groupe TELNET HOLDING atteignent 81,13 millions de dinars au 31 décembre 2025, contre 69,33 millions de dinars un an plus tôt. Cette évolution représente une croissance de 17,02 % sur l’exercice.

Cette progression repose principalement sur la performance du pôle recherche et développement en ingénierie produit, qui concentre 79,49 % des produits d’exploitation du groupe à fin 2025. Malgré un ralentissement des activités chez plusieurs partenaires européens, ce pôle poursuit la consolidation de ses activités. Le groupe anticipe une accélération de la croissance au cours des prochains trimestres avec le démarrage d’un nouveau projet d’envergure auprès d’un nouveau client.

Hausse maîtrisée des charges de personnel dans le pôle R&D

La croissance du pôle R&D s’accompagne d’une augmentation des charges de personnel de 14,46 %. Cette évolution résulte de plusieurs facteurs. Le management a pris en charge l’impact de la révision du barème de l’impôt sur le revenu prévue par la loi de finances 2025, afin de préserver le capital humain du groupe.

À cela s’ajoutent des augmentations salariales accordées en 2025, à un taux moyen inférieur à celui de 2024 et proche du taux d’inflation, ainsi qu’une hausse des effectifs de 5% par rapport à l’exercice précédent.

Forte dynamique des services PLM et de l’intégration réseaux

Le pôle services PLM et intégration réseaux, qui représente 13,20 % des produits d’exploitation, affiche une croissance de 23,45 % en 2025. Cette performance s’explique par l’évolution marquée des services d’intégration réseaux et par la progression des services PLM, portée notamment par la commercialisation et le support d’équipements de métrologie 3D.

Des perspectives dans les technologies spatiales

Le pôle des Nouvelles Technologies de l’Espace contribue à hauteur de 7,31 % des produits d’exploitation. Le groupe évoque des perspectives prometteuses liées à des projets spatiaux majeurs, notamment dans les domaines des satellites et des applications associées en Afrique et au Moyen-Orient.

Repli marqué des produits de placement

Les produits de placement enregistrent une baisse significative en 2025, tant au niveau individuel (-46,56 %) que consolidé (-50,32 %). Cette évolution découle principalement de l’engagement de la trésorerie au second semestre 2024 pour le règlement d’une pénalité douanière de 7,4 millions de dinars, réduisant les liquidités génératrices de revenus financiers en 2025.

EBITDA et marges en progression

Au 31 décembre 2025, l’EBITDA consolidé du Groupe TELNET HOLDING s’élève à 12,19 millions de dinars. Celui de la société TELNET HOLDING atteint 5,77 millions de dinars. La marge d’EBITDA consolidée ressort à 15,02 %, tandis que la marge d’EBITDA de la société mère atteint 66,32 %.