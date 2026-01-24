Résultats de la 21e journée du Championnat d’Espagne de football:
Vendredi 23 janvier
Levante – Elche 3 – 2
Samedi 24 janvier
(14h00) Rayo Vallecano – Osasuna
(16h15) Valence – Espanyol Barcelone
(18h30) Séville FC – Athletic Bilbao
(21h00) Villarreal – Real Madrid
Dimanche 25 janvier
(14h00) Atlético Madrid – Majorque
(16h15) FC Barcelone – Real Oviedo
(18h30) Real Sociedad – Celta Vigo
(21h00) Alavés – Betis Séville
Lundi 26 janvier
(21h00) Gérone – Getafe
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. FC Barcelone 49 20 16 1 3 54 22 32
2. Real Madrid 48 20 15 3 2 43 17 26
3. Villarreal 41 19 13 2 4 37 19 18
4. Atlético Madrid 41 20 12 5 3 35 17 18
5. Esp. Barcelone 34 20 10 4 6 23 22 1
6. Betis Séville 32 20 8 8 4 33 25 8
7. Celta Vigo 32 20 8 8 4 28 20 8
8. Elche 24 21 5 9 7 29 29 0
9. Real Sociedad 24 20 6 6 8 26 28 -2
10. Athletic Bilbao 24 20 7 3 10 19 28 -9
11. Gérone 24 20 6 6 8 20 34 -14
12. Osasuna 22 20 6 4 10 21 24 -3
13. Rayo Vallecano 22 20 5 7 8 16 25 -9
14. Séville FC 21 20 6 3 11 26 32 -6
15. Majorque 21 20 5 6 9 24 30 -6
16. Getafe 21 20 6 3 11 15 26 -11
17. Valence 20 20 4 8 8 19 31 -12
18. Alavés 19 20 5 4 11 16 25 -9
19. Levante 17 20 4 5 11 24 34 -10
20. Real Oviedo 13 20 2 7 11 11 31 -20.