Résultats de la 21e journée du Championnat d’Espagne de football:

Vendredi 23 janvier

Levante – Elche 3 – 2

Samedi 24 janvier

(14h00) Rayo Vallecano – Osasuna

(16h15) Valence – Espanyol Barcelone

(18h30) Séville FC – Athletic Bilbao

(21h00) Villarreal – Real Madrid

Dimanche 25 janvier

(14h00) Atlético Madrid – Majorque

(16h15) FC Barcelone – Real Oviedo

(18h30) Real Sociedad – Celta Vigo

(21h00) Alavés – Betis Séville

Lundi 26 janvier

(21h00) Gérone – Getafe

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. FC Barcelone 49 20 16 1 3 54 22 32

2. Real Madrid 48 20 15 3 2 43 17 26

3. Villarreal 41 19 13 2 4 37 19 18

4. Atlético Madrid 41 20 12 5 3 35 17 18

5. Esp. Barcelone 34 20 10 4 6 23 22 1

6. Betis Séville 32 20 8 8 4 33 25 8

7. Celta Vigo 32 20 8 8 4 28 20 8

8. Elche 24 21 5 9 7 29 29 0

9. Real Sociedad 24 20 6 6 8 26 28 -2

10. Athletic Bilbao 24 20 7 3 10 19 28 -9

11. Gérone 24 20 6 6 8 20 34 -14

12. Osasuna 22 20 6 4 10 21 24 -3

13. Rayo Vallecano 22 20 5 7 8 16 25 -9

14. Séville FC 21 20 6 3 11 26 32 -6

15. Majorque 21 20 5 6 9 24 30 -6

16. Getafe 21 20 6 3 11 15 26 -11

17. Valence 20 20 4 8 8 19 31 -12

18. Alavés 19 20 5 4 11 16 25 -9

19. Levante 17 20 4 5 11 24 34 -10

20. Real Oviedo 13 20 2 7 11 11 31 -20.