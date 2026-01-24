La célèbre colline et commune de Sidi Bou Said, surplombant la baie de Tunis, est confrontée à un risque sérieux d’instabilité du terrain et de glissements, amplifié par les précipitations intenses et les inondations récentes dans le Grand Tunis.

Contexte climatique

Des épisodes de pluie exceptionnelle ont touché la région ces derniers jours, avec des cumuls supérieurs à 200 mm à Sidi Bou Said et dans le Grand Tunis, exacerbant les risques géologiques dans une zone déjà fragile.

⚠️ Alerte et mesures de sécurité

🚨 Protection civile

La Protection civile tunisienne a lancé des alertes sur la fragilité accrue de la colline, indiquant que les glissements, déjà observés ces derniers jours, représentent une menace directe pour certaines habitations et infrastructures :

Plusieurs familles ont été invitées à quitter leurs maisons par précaution.

Les interventions ponctuelles ne sont plus jugées suffisantes.

Des appels sont faits pour recourir à des études géotechniques approfondies et des stratégies durables de stabilisation.

Restrictions locales

En réponse aux risques, la municipalité de Sidi Bou Said a fermé temporairement plusieurs voies situées sur ou à proximité de la colline, afin de protéger les habitants et visiteurs contre les glissements de terrain et les éboulements potentiels.

Causes et explications scientifiques

Selon des experts, la combinaison de facteurs géologiques contribue à la dégradation :

Le type de sol argileux et sableux de la colline, sensible à l’eau.

La saturation du sol par les pluies et l’infiltration d’eau augmentent la pression interne du terrain.

Failles géologiques naturelles qui facilitent la circulation de l’eau et affaiblissent la stabilité générale.

Ces éléments rendent la zone plus vulnérable aux mouvements de terrain superficiels, même si, selon certains géologues, un effondrement total immédiat n’a pas encore été constaté.

Impacts et enjeux

Sécurité des habitants : certaines zones résidentielles sont jugées à risque par les autorités civiles et techniques locales.

Risques pour le patrimoine : Sidi Bou Said étant un site historique et touristique, toute détérioration majeure menace non seulement les populations, mais aussi le patrimoine culturel et architectural de la zone.

Appels à des solutions durables : les autorités locales, associations et experts demandent une réponse technique structurée, comprenant des études approfondies et des mesures techniques durables, plutôt que des interventions ponctuelles.

Résumé factuel – Élément Faits récents