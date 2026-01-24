Le stade Hammadi Agrebi de Radès sera le théâtre, samedi 24 janvier 2026, d’un duel attendu entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Simba SC, comptant pour la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions de la CAF (saison 2025-2026).

L’Espérance occupe actuellement la 3e place du groupe D avec deux points, après deux matchs nuls face au Stade Malien (0-0) et à Petro Luanda (1-1). De son côté, le représentant tanzanien ferme la marche du groupe, suite à ses revers contre Petro Luanda (0-1) et le Stade Malien (1-2).

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17h00 GMT.

Ce match sera retransmis en direct sur plusieurs chaînes, notamment beIN Sports MENA 5 HD, beIN Connect MENA HD et SuperSport Variety 4 HD.