L’année 2025 en Tunisie s’est caractérisée par un climat contrasté, avec une tendance générale à la hausse des températures et des vagues de chaleur, ainsi qu’une pluviométrie globalement proche des normales mais spatialement très hétérogène, a fait ressortir le Bulletin climatique de l’année 2025_Tunisie, publié vendredi par l’Institut national de la météorologie (INM).

Ces conditions renforcent les défis liés au stress thermique, hydrique et énergétique, a conclu le bulletin, soulignant la nécessité d’adaptations renforcées face à la variabilité climatique croissante.

Durant l’année 2025 des températures supérieures aux normales ont été enregistrées, en plus des vagues de chaleur et des précipitations localement exceptionnelles avec des records relevées dans le Nord et le Centre du pays.

L’analyse des anomalies de température moyenne sur la période 1950–2025 met en évidence un réchauffement sans équivoque du système climatique, caractérisé par une transition progressive d’anomalies majoritairement négatives vers des anomalies positives, à partir de la fin du vingtième siècle, suivie d’une accélération marquée depuis les années 2020. Conformément aux conclusions du sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) (AR6), ” cette évolution ne peut pas être expliquée par la seule variabilité naturelle et elle est attribuée de manière dominante aux activités humaines, en particulier à l’augmentation des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre ».

Le classement des années les plus chaudes depuis 1950 confirme cette intensification récente du réchauffement, et l’année 2025 est une année exceptionnellement chaude, classée parmi les 5 années les plus chaudes depuis 1950.

Ainsi, les cinq années présentant les anomalies les plus élevées sont 2024 (+1,7 °C), 2022 (+1,5 °C), 2023 (+1,3 °C), 2021 (+1,2 °C) et 2025 (+1,1 °C), toutes concentrées dans la période la plus récente.

Cette concentration des années record illustre un déplacement du régime climatique vers un nouvel état plus chaud, dans lequel les températures exceptionnellement élevées deviennent plus fréquentes.

Températures au fil des mois durant l’année 2025

Toutes les températures moyennes mensuelles (températures maximales (Tmax) , températures minimales (Tmin), températures moyennes (Tmoy) sont supérieures aux normales, sauf en août où Tmax est très légèrement en dessous et novembre où Tmin est légèrement plus basse. De même, les écarts les plus marqués concernent mars (Tmax +2,1 °C, Tmin +3,0 °C, Tmoy +2,6 °C) et juin (Tmax +2,2 °C, Tmin +1,3 °C, Tmoy +1,8 °C), indiquant un réchauffement notable au printemps et au début de l’été. Les autres mois montrent une tendance générale à des températures plus élevées, reflétant une année plus chaude que la moyenne

Amélioration de la pluviométrie durant l’année 2025 par rapport aux années précédentes

La pluviométrie durant l’année 2025 avait enregistré une légère amélioration en comparaison aux années précédentes. Le cumul total des précipitations enregistrées sur l’ensemble des stations (26 stations) en 2025 est de 8694,7 mm, contre une normale annuelle de 9121,6 mm, soit environ 95,3 % des normales. Cette valeur globale confirme une année légèrement en dessous de la moyenne annuelle des précipitations pour la Tunisie, avec une forte variabilité régionale : excèdent notable dans certaines régions du Nord-ouest et déficits marqués dans le Sud et le Nord-est.

Ainsi, le Nord-ouest (Tabarka, Kasserine, Sidi-Bouzid) montre globalement des pluies supérieures aux normales, cohérentes avec les épisodes pluvieux intenses observés dans cette zone durant l’année.

Plusieurs stations du Nord-est et du Centre (Bizerte, Tunis, Béja, Monastir) ont enregistré des précipitations en dessous des normales, ce qui peut traduire une variabilité régionale dans la répartition des précipitations. Le Sud et Sud-est (Kebili, Gabes, Médenine, Tataouine) restent globalement sous les normales, ce qui correspond à leur climat plus aride et des précipitations souvent faibles.