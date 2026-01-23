Les indicateurs d’activité rassurants publiés par les sociétés cotées cette semaine ont renforcé l’appétit des investisseurs pour les actifs risqués et donné un coup d’accélérateur à la Bourse, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

L’indice poursuit sa dynamique haussière, enchaînant les records. Cette semaine (du 19 au 23 janvier 2026), le benchmark a franchi pour la première fois la barre historique des 14 000 points, enregistrant une progression de 2,4 %.

Malgré l’absence de transactions de bloc, les volumes demeurent à des niveaux élevés, peu caractéristiques d’un début d’année.

En effet, une enveloppe globale de plus de 52 MD a été échangée sur le marché, soit une moyenne de 10,4 MD par séance.

Analyse des valeurs :

STA a été la valeur vedette de la semaine. L’action du représentant officiel de la marque chinoise Chery a signé une envolée de 23,8 %, clôturant la semaine à 49,5 D. La valeur a également amassé un flux relativement soutenu de 4,4 MD.

Le titre ATL a affiché un beau parcours sur la semaine. L’action du leaseur s’est distinguée par une performance de 14,1 %, terminant la semaine à 7,3 D. La valeur a drainé des échanges de 762 mille dinars sur la semaine.

Le titre UNIMED s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX au terme de la semaine écoulée. L’action a reculé de 8 % à 9,1 D. La valeur a animé le marché avec un volume de 2,4 MD.

ICF a également déçu par sa performance boursière sur la semaine. L’action s’est délestée de 4,4 % à 77,4 D, dans un flux de 602 mille dinars.

AMEN BANK a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action a terminé la semaine sur une embellie de 4,9 % à 53,8 D tout en alimentant le marché avec des capitaux de 5,9 MD.