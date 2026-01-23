Le marché boursier a nettement accéléré son rebond par rapport à la séance de la veille +(1,15 %), crevant ainsi, le plafond des 14 000 points. L’indice vedette porte, ainsi, sa performance annuelle à +5,1 %, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Malgré l’absence de transactions de bloc sur la séance, les volumes ont été relativement soutenus, se montant à 15,8 MD.

Le titre ATL s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action s’est envolée de 6 % à 7,300 D, dans un modeste flux de 200 mille dinars.

Le titre SOTETEL a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications a signé une avancée de 5,9 % à 5,920 D faisant savoir que la valeur a brassé un volume de près de 200 mille dinars sur la séance.

Le titre ASSAD a accusé la moins bonne performance de la séance. L’action du producteur des batteries automobile a abandonné –4,4 % à 3,060 D notant que la valeur a drainé des échanges limités de 82 mille dinars sur la séance.

Le titre NEW BODY LINE s’est mal comporté sur la séance. L’action a reculé de –3,6 % à 3,800 D, dans un flux réduit de 48 mille dinars.

Le titre ONE TECH HOLDING a chapeauté le palmarès des volumes de la séance. L’action du spécialiste de la Câblerie, de la Mécatronique et des NTIC a pris +0,1 % à 8,500 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 4,2 MD.