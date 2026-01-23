Les quantités de pluie inédites dans le gouvernorat de Ben Arous se sont traduites par une forte hausse du taux de remplissage dans les barrages et les lacs de montagnes.

Le responsable du commissariat régional au développement agricole, Ezzeddine Grioui a indiqué que le niveau de précipitations a atteint plus de 200 mm, ajoutant que le plus grand barrage de la région Oued El Hma a affiché un taux de remplissage de 100% (13 millions 150 mille m3).

Pareillement, les lacs et les barrages de montagnes ont fait le plein avec des taux de remplissage respectifs, de 648 mille m3 et de 580 mille m3, selon la même source.

Du 1er au 23 janvier, la région a enregistré un cumul moyen de pluies de 242,7 mm, ce qui représente plus de 60% de la moyenne annuelle des précipitations.