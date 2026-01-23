La Banque de Tunisie a clôturé l’exercice 2025 sur une dynamique positive, marquée par une progression de son activité bancaire et un renforcement de ses fondamentaux bilanciels. Dans un environnement financier encore contraint, elle affiche une croissance résiliente.

Sur l’année, les produits d’exploitation bancaire atteignent 935,4 millions de dinars, en hausse de 5,9 % par rapport à 2024. Cette performance est portée par les revenus du portefeuille commercial et d’investissement, dont la croissance dépasse les 20 %, confirmant le rôle croissant des activités de marché. Les intérêts, cœur historique de l’activité, progressent de 2,3 %.

Le produit net bancaire (PNB) s’établit à 531,7 millions de dinars, en augmentation de 4,3%. Les charges d’exploitation bancaire, lesquelles progressent de 8,2 % pour atteindre 403,7 millions de dinars. Les charges opératoires, tirées notamment par les frais du personnel, confirment cette tendance avec une hausse de 6,9 %.

Sur le plan commercial, la banque enregistre une forte dynamique du crédit, avec un encours net en hausse de 8,6 %, à 6,59 milliards de dinars. Les dépôts de la clientèle progressent également de 3,9 %, atteignant 6,96 milliards de dinars. Le ratio crédits/dépôts demeure néanmoins équilibré, traduisant une situation de liquidité saine.

La structure financière se renforce parallèlement. Les capitaux propres augmentent de 7,7 %, tandis que les emprunts et ressources spéciales reculent de plus de 30 %, signalant une réduction de la dépendance aux financements externes et un assainissement du bilan.

En perspective, la Banque de Tunisie aborde les prochains exercices avec des fondamentaux solides, soutenus par la croissance des crédits et la diversification des revenus.