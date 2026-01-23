La Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) clôture l’année 2025 sur une note globalement positive, marquée par une progression soutenue de son activité bancaire et un renforcement de ses fondamentaux. Les indicateurs d’activité publiés au titre du quatrième trimestre confirment la résilience du modèle de la banque dans un environnement financier toujours exigeant.

Au 31 décembre 2025, le Produit Net Bancaire (PNB) s’est établi à 351,3 millions de dinars, en hausse de 9,55 % par rapport à fin 2024. Cette performance s’explique principalement par la croissance des produits d’exploitation bancaire, qui atteignent 570,9 millions de dinars, portés par la hausse des intérêts et la bonne tenue des revenus du portefeuille titres.

La dynamique commerciale est particulièrement visible du côté du crédit à la clientèle. Les encours nets ont progressé de 14,53 % sur un an pour atteindre 3,77 milliards de dinars, traduisant une activité soutenue auprès des entreprises et des particuliers. Cette expansion du crédit confirme la capacité de l’UBCI à capter la demande de financement et à accompagner l’économie réelle.

La collecte des dépôts affiche pour sa part une évolution plus modérée mais solide. Les dépôts de la clientèle s’élèvent à 3,92 milliards de dinars, en croissance de 3,76 %, avec une nette progression des dépôts à vue et de l’épargne.

Sur le front des charges, l’UBCI fait face à une pression maîtrisée. Les charges d’exploitation bancaire augmentent de 10,29 %, tandis que les charges opératoires progressent de 6,64 %, sous l’effet notamment de la hausse des frais de personnel. La baisse des charges générales d’exploitation vient toutefois atténuer cet impact et témoigne d’efforts de rationalisation.

Enfin, la banque renforce sa structure financière, avec des capitaux propres en hausse de 5,88 % à 523,4 millions de dinars (hors résultat de la période). Malgré une augmentation marquée des emprunts et ressources spéciales, le niveau d’endettement demeure contenu, traduisant une situation de solvabilité confortable.

En résumé, l’UBCI termine 2025 avec des indicateurs bien orientés : un PNB en croissance, une activité de crédit dynamique et une base de dépôts stable.