Après avoir marqué un répit au terme de la séance de la veille, le TUNINDEX est reparti, jeudi, à la hausse, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs. L’indice vedette s’est offert une embellie de 0,19 % à 13 974,99 points, dans un volume relativement soutenu de 10 MD.

La palme des hausses est revenue au titre SOTETEL. L’action du spécialiste des réseaux de télécommunications s’est adjugée une envolée de 5,9 % à 5,590 D, dans un volume très limité de 25 mille dinars.

Le titre STA poursuit son mouvement de redressement. L’action du concessionnaire automobile a progressé de 4,5 % à 47 D. La valeur a amassé de modestes échanges de 145 mille dinars sur la séance.

Pour le titre ALKIMIA, l’action a trébuché de 4,4 % à 12,520 D, et ce, sans faire l’objet de transactions.

Il semblerait que les prises de bénéfices aient malmené le titre TUNISIE LEASING & FACTORING. L’action de la compagnie de leasing a reculé de 2,1 % à 38 D. La valeur a brassé un flux global de 169 mille dinars sur la séance.

AMEN BANK a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action a terminé la séance en territoire négatif (-0,5 % à 52,210 D), en alimentant le marché avec des capitaux relativement soutenus de 1,1 MD.