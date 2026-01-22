Dans le cadre de sa stratégie de développement et d’élargissement de l’accès à la formation, l’Université Virtuelle de Tunis (UVT) a signé des conventions cadres avec plusieurs universités tunisiennes.

Selon un communiqué publié, ce jeudi, sur la page officielle de l’UVT, les conventions ont été signées avec les universités de Carthage, Gabès, Gafsa, Jendouba, Kairouan, La Manouba, Monastir, Sousse, Tunis, Tunis–El Manar et Zitouna.

L’objectif étant de renforcer la coopération académique et scientifique, de développer des formations à distance communes et innovantes et de former les enseignants et encadrants à la pédagogie numérique.

Il s’agit également, d’après le communiqué, de mutualiser les ressources, les expertises et les plateformes, d’encourager la recherche scientifique et l’innovation et de concevoir des contenus pédagogiques numériques adaptés aux besoins du marché et de la formation continue.

“Ces initiatives s’inscrivent dans une dynamique de formation moderne, flexible et accessible à distance, portée par des équipes engagées et visant à renforcer la visibilité et l’impact des universités tunisiennes, tant au niveau national qu’international”, lit-on de même source.