Les perturbations mÃ©tÃ©orologiques, enregistrÃ©es en Tunisie, les lundi et mardi, 19 et 20 janvier 2026, sont dues Ã Â« une dÃ©pression en atmosphÃ¨re, qui caractÃ©ristique la rÃ©gion de la MÃ©diterranÃ©e, et qui se manifeste gÃ©nÃ©ralement sous forme dâ€™une sÃ©rie de tempÃªtes Â», a indiquÃ© lâ€™universitaire et climatologue, Jamel Hajri

Il a expliquÃ©,Â dans une dÃ©claration Ã lâ€™agence TAP, que bien que le mois de janvier soit l’un des mois les plus pluvieux de l’annÃ©e, la plupart des Ã©pisodes de Â«Â fortes pluiesÂ Â» provoquant des inondations se produisent en automne, Ã l’exception des inondations de janvier 1990 qui ont touchÃ© le centre et le sud de la Tunisie. Partant, Â« les inondations de janvier 2026 peuvent Ãªtre considÃ©rÃ©es comme exceptionnelles Â», a-t-il dit.

Pour rappel, cinq personnes sont dÃ©cÃ©dÃ©es Ã la suite de ces derniÃ¨res inondations, dâ€™aprÃ¨s un bilan de la Protection civile. Aucun bilan des dÃ©gÃ¢ts matÃ©riels subis par l’infrastructure du pays et par les mÃ©nages ayant souffert de ces inondations n’a Ã©tÃ© publiÃ© jusqu’Ã prÃ©sent.

Hajri a fait savoir que ces dÃ©pressions sont le rÃ©sultat dâ€™un fort contraste de tempÃ©ratures entre les masses d’air froid en haute altitude et les masses d’air plus chaudes au niveau de la MÃ©diterranÃ©e, ce qui a engendrÃ© des mouvements ascendants transportant une quantitÃ© importante d’humiditÃ© et de chaleur, crÃ©ant ainsi un environnement propice aux perturbations mÃ©tÃ©orologiques.

“Les alertes pas prises au sÃ©rieux”.

Outre les fortes pluies, la dÃ©pression a Ã©tÃ© accompagnÃ©e de vents violents, principalement dus aux diffÃ©rences importantes de pression et de tempÃ©rature entre les masses d’air en collision, ce qui a entrainÃ© des courants de vent tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Il a indiquÃ©, aussi, que les alertes rÃ©pÃ©tÃ©es n’avaient pas Ã©tÃ© prises au sÃ©rieux, soulignant les conditions mÃ©tÃ©orologiques prÃ©cÃ©dant les perturbations, ont Ã©tÃ© caractÃ©risÃ©es par un temps chaud et ensoleillÃ©.

Evoquant la controverse autour de la tempÃªte Harry, lâ€™universitaire a expliquÃ© qu’au dÃ©but de chaque hiver, les pays de la rÃ©gion Ã©tablissent une liste des principales tempÃªtes susceptibles d’avoir des effets mÃ©tÃ©orologiques puissants, similaires Ã ceux des cyclones tropicaux, comme la tempÃªte Daniel, qui a frappÃ© la ville de Derna, en Libye, en 2023, ou la tempÃªte Janus, qui a touchÃ© la GrÃ¨ce en 2020.

Â«Â En fait, il nâ€™est pas judicieux de parler de cyclones dans le bassin mÃ©diterranÃ©en, car ce phÃ©nomÃ¨ne concerne principalement les rÃ©gions tropicales et subtropicalesÂ Â», a-t-il notÃ©.

Concernant l’origine des intempÃ©ries, sont-elles dues Ã la tempÃªte Harry ou simplement Ã une dÃ©pression mÃ©diterranÃ©enne profonde.

Le climatologue a affirmÃ© que les images satellites ont prouvÃ© que les dÃ©gÃ¢ts subis par la Tunisie ont Ã©tÃ© provoquÃ©s par cette tempÃªte qui a touchÃ© la Tunisie, en passant au dessus de la Sicile mardi 20 janvier 2026 vers midi.

Et de prÃ©ciser que la Tunisie a enregistrÃ© juste le passage de la pÃ©riphÃ©rie de la tempÃªte, dont l’impact s’est Ã©tendu Ã l’ensemble du bassin mÃ©diterranÃ©en.

Hajri a indiquÃ© qu’une nouvelle dÃ©pression est attendue, en Tunisie, durant le week-end, notant que son impact sera moins important.