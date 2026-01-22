L’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), à travers sa représentation à Madrid, prend part au Salon International du Tourisme FITUR 2026, qui se déroule du 21 au 25 janvier, au parc des expositions IFEMA Madrid.

Selon l’ONTT, cette participation s’inscrit dans le cadre de sa stratégie de renforcement de la promotion de la destination tunisienne sur le marché espagnol ainsi que sur les marchés internationaux.

Elle vise à mettre en lumière la richesse et la diversité de l’offre touristique tunisienne, ainsi que les multiples atouts du pays, notamment la culture et le patrimoine, le tourisme saharien, le bien-être et le thermalisme, la gastronomie, le tourisme durable et les expériences authentiques.

À travers sa présence à ce rendez-vous mondial, l’ONTT entend soutenir les partenariats professionnels avec les acteurs du secteur touristique, accroître le rayonnement de la destination tunisienne à l’échelle internationale et dynamiser les flux touristiques vers la Tunisie, tout en consolidant son image de destination moderne, diversifiée et compétitive.

Considéré comme l’un des plus importants événements touristiques au monde, le salon FITUR 2026 constitue un rendez-vous annuel majeur réunissant des professionnels du secteur et des visiteurs passionnés, venus découvrir les dernières tendances et innovations du tourisme.