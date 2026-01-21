La sélection tunisienne de handball a parfaitement lancé sa campagne à la Coupe d’Afrique des Nations Rwanda-2026, en s’imposant largement face au Cameroun (41-22), mercredi à Kigali, lors de la première journée du groupe C.

Dès les premières minutes, le Sept tunisien a imposé un rythme élevé, prenant rapidement le contrôle de la rencontre. À la pause, l’écart était déjà conséquent (23-7), illustrant la domination tunisienne sur le plan offensif comme défensif.

Une maîtrise totale dès la première période

Face à une sélection camerounaise dépassée, la Tunisie a su exploiter chaque opportunité pour creuser l’écart. La solidité défensive et l’efficacité offensive ont permis aux Tunisiens de se détacher progressivement, sans jamais être inquiétés.

Au retour des vestiaires, la physionomie du match n’a pas changé. La Tunisie a poursuivi sur le même rythme, portant le score final à 41-22, confirmant une entrée en matière sans équivoque dans cette 27ᵉ édition de la CAN.

Prochaines échéances du groupe C

Lors de la deuxième journée, programmée jeudi, la Tunisie affrontera la Guinée, victorieuse plus tôt dans la journée du Kenya (36-27). Cette rencontre constituera un premier test pour la tête du groupe C.

Le Sept tunisien clôturera ensuite la phase de groupes en affrontant le Kenya, samedi, lors de la troisième et dernière journée du premier tour.

Le groupe C comprend la Tunisie, la Guinée, le Cameroun et le Kenya. Les deux premiers de la poule se qualifieront pour le tour principal de la compétition.

Une référence du handball continental

La Tunisie aborde cette CAN avec un statut particulier. Elle détient le record de titres continentaux, avec 10 sacres, devant l’Égypte (9 titres) et l’Algérie (7 titres). Cette victoire inaugurale renforce la position des Tunisiens dans la course à la qualification pour la suite du tournoi.

La CAN-2026, organisée à Kigali, sert également de tournoi qualificatif pour le Championnat du monde 2027, ce qui confère à chaque rencontre un enjeu supplémentaire.