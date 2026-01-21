La huitième édition de la Foire du Sahel de l’Artisanat se tiendra du 17 au 27 avril 2026 au Palais des Expositions du Sahel à Sousse.

Organisée par Zeitouna Expo en partenariat avec l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT), cette manifestation nationale vise à valoriser le riche patrimoine artisanal tunisien ainsi que les savoir-faire traditionnels issus de toutes les régions du pays. Elle ambitionne également de renforcer la visibilité commerciale des artisans sur les marchés locaux et internationaux.

Selon l’annonce diffusée sur les réseaux sociaux de la Foire, l’événement réunira plus de 250 artisans venus des quatre coins de la Tunisie, autour d’un programme diversifié comprenant animations culturelles, ateliers pratiques, concours thématiques et rencontres professionnelles.

Parmi les temps forts figurent des défilés de mode traditionnelle, des spectacles folkloriques, des démonstrations artisanales en direct, ainsi que des conférences portant sur le marketing, l’exportation et la digitalisation des métiers d’art.

La Foire poursuit plusieurs objectifs stratégiques : soutenir l’entrepreneuriat artisanal, intégrer les jeunes diplômés, renforcer l’économie sociale et solidaire, et faciliter les partenariats entre artisans, institutions publiques et bailleurs de fonds. Elle se veut également une opportunité pour encourager l’innovation dans les techniques et les produits artisanaux.

Les précédentes éditions ont chacune attiré plus de 30 mille visiteurs, confirmant le rôle central de la Foire du Sahel comme vitrine incontournable de l’artisanat tunisien et levier de développement économique local.