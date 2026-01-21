Le président du Comité National Olympique Tunisien (CNOT) et membre du Comité International Olympique (CIO), Mehrez Boussayene, a été nommé mercredi président du Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM), en remplacement de l’ancien président Davide Tizzano, décédé le 29 décembre dernier.

Boussayene est la deuxième personnalité tunisienne à occuper ce poste après Mohamed Mzali.

Le CIJM a rappelé le cadre juridique sur la base duquel la vacance du poste de président a été comblée, dans un communiqué publié ce mercredi.

Le Comité exécutif a approuvé la désignation de Mehrez Boussayene pour assumer la présidence jusqu’à l’élection d’un nouveau président.

La session élective de l’Assemblée générale pour l’élection du président devrait se tenir à l’occasion des Jeux méditerranéens de 2026, prévus au mois d’août prochain.

À l’issue de cette approbation, le nouveau président du CIJM, Mehrez Boussayene, a prononcé une allocution dans laquelle il a affirmé sa “détermination à assurer la continuité du travail du Comité, à renforcer les acquis et à respecter le travail accompli sous la présidence du regretté Davide Tizzano”.

Il a également souligné la nécessité de soutenir l’image du CIJM, sa vision et sa communication avec son environnement méditerranéen et international, et de renforcer l’esprit de dialogue, de coopération et d’ouverture, au service des comités nationaux olympiques méditerranéens, des athlètes et de la jeunesse du bassin méditerranéen.

Boussayene a par ailleurs insisté sur le rôle fondamental des Fédérations nationales et des Unions méditerranéennes, dont l’expertise, le savoir-faire technique et la solidité des disciplines constituent un atout majeur pour renforcer la cohésion sportive, l’attractivité des Jeux méditerranéens et leur rayonnement.

Lors de la réunion, le Comité exécutif a également examiné l’état d’avancement des préparatifs pour l’organisation des Jeux méditerranéens de Tarente 2026.

Afin d’assurer une coordination étroite avec le comité d’organisation local, le Comité exécutif a décidé de déléguer au Président et au Secrétaire général la poursuite de toutes les démarches nécessaires pour garantir une préparation adéquate des Jeux et leur réussite.