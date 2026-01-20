La Direction générale de la Garde nationale a annoncé, mardi, des coupures de routes enregistrées sur les axes suivants en raison de la montée des eaux et aux crues.

1/ Ben Arous – Nabeul : Route nationale n°01, au niveau de Grombalia et de Fondouk Jedid. Trafic redirigé vers les routes régionales n°44 et n°27.

2/ Sidi Medien – Medjez El Bab : Ancienne route nationale n°05, au niveau de oued El Hammar à Medjez El Bab. Déviation du trafic vers la nouvelle route nationale n°05.

3/ El Ghri – Menzel Ennour : Route régionale n°93, au niveau de la zone d’El Ghri à Menzel Ennour. Déviation de la circulation vers les routes secondaires adjacentes.

4/ Utique – El Besbassia : Route régionale n°69, au niveau de la zone de Zoueïtina à Utique. Interruption de la circulation en raison de l’accumulation des eaux de pluie. Trafic redirigé vers la route nationale n°07.

5/ Maghraoua – Menzel Jmil : Route asphaltée non numérotée. trafic redirigé vers la route nationale n°08.

6/ Nabeul – Menzel Témime : Route régionale n°27, au niveau du tronçon Korba-Menzel Témime. Déviation vers les routes secondaires.

7/ Ennadhour – Dar El Jamaia : Route asphaltée non numérotée, au niveau de la zone de Dar El Jamaia. Interruption de la circulation en raison du débordement de l’oued Khrioua. Trafic redirigé vers les routes secondaires.

8/ Beni Daoud – Mateur : Route asphaltée non numérotée, au niveau de la zone de Beni Daoud à Mateur. Interruption de la circulation en raison du débordement de l’oued Beni Daoud. Aucune alternative possible.

9/ El Mahjouba – Kalaat Sinan : Route asphaltée non numérotée, au niveau du village d’El Mahjouba à Kalaat Sinan. Interruption de la circulation en raison du débordement de l’oued Sarrat. Aucune déviation possible.

La Direction générale de la Garde nationale a appelé, dans un communiqué, les usagers de la route à faire preuve de la plus grande vigilance, à respecter les distances de sécurité, à adapter leur vitesse, à utiliser les feux lors des déplacements, à se conformer au code de la route et à éviter toute prise de risque, notamment aux points bas et dans les zones de stagnation ou d’écoulement des eaux.

Elle a également précisé que le Centre de permanence des affaires de la circulation, relevant de la Direction des opérations de la Garde nationale, est joignable aux numéros suivants :

71 960 448

71 963 512

Il est aussi possible de contacter, au niveau régional, les districts et brigades de la Garde nationale via le numéro vert 193, pour toute information ou pour signaler des situations d’urgence.