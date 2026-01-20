Le gouvernorat de Nabeul a annoncé, mardi dans un communiqué , qu’une coordination a été engagée avec le ministère des Finances afin de tenir compte des conditions climatiques exceptionnelles, coïncidant avec l’expiration des délais de dépôt des déclarations fiscales auprès des recettes des finances.

Le communiqué précise que, compte tenu de la dégradation des conditions météorologiques et des importantes précipitations enregistrées dans la région, et au vu de leur concomitance avec les échéances fiscales en cours, la ministre des Finances a confirmé que ces circonstances seront prises en considération au titre de la force majeure.