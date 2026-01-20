Le ministère des Finances a annoncé, mardi, que les personnes morales peuvent exceptionnellement déposer en ligne leurs déclarations fiscales mensuelles relatives au mois de décembre 2025, jusqu’au mercredi 21 janvier 2026, et ce, sans pénalités de retard.

Cette prolongation a été décidée en raison des conditions météorologiques qui ont touché plusieurs régions du pays et qui ont empêché de nombreuses personnes morales de déposer leurs déclarations dans les délais, selon un communiqué publié par la Direction générale des impôts (DGI).

Le ministère a appelé les personnes souhaitant obtenir des informations supplémentaires à contacter le Centre d’assistance fiscale à distance au 81100400 ou par courriel via le site web du ministère.