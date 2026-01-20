La tempête méditerranéenne “Harry”, à l’origine de fortes intempéries en Europe du Sud, étend ses effets à la Tunisie, où quatre personnes ont trouvé la mort dans le gouvernorat de Monastir, où la pluviométrie a atteint 230 mm et plusieurs autres régions ont été placées en alerte maximale par les autorités météorologiques. Selon le réseau météorologique européen “EUMETNET”, l’agence espagnole “AEMET” et le site européen Coperniucs, ce cyclone actuellement située entre l’Algérie et la Tunisie, devrait générer un système orageux accompagné de flux de sud très intenses.

L’Institut national de la météorologie (INM) a placé, lundi, 19 janvier 2026, le Grand Tunis et le Cap Bon en vigilance rouge, correspondant à un niveau d’alerte extrême, en raison de pluies intenses, de vents forts et de risques élevés d’inondations.

Les gouvernorats de Bizerte, Zaghouan, Sousse et Monastir ont été placés en vigilance orange, tandis que la majorité du reste du pays est classée en vigilance jaune. Les services météorologiques ne cessent de mettre à jour la carte de vigilance.

Nommée le 16 janvier par l’agence météorologique espagnole (AEMET), la dépression “Harry” est un vaste système de basse pression qui circule lentement sur l’ouest du bassin méditerranéen. Alimentée par des masses d’air chaud et humide en provenance de la mer, elle génère une instabilité durable et des phénomènes météorologiques intensifiés.

Si ses impacts les plus spectaculaires ont été observés en Europe, notamment dans le sud de la France et en Corse, une partie de son influence gagne le nord du Maghreb.

En Tunisie, des pluies abondantes et orageuses, accompagnées d’un net rafraîchissement et de vents plus forts que la normale s’abattent, mardi, sur les régions du nord et du centre du pays, où les pluies n’ont pas cessé de s’abattre sur certaines localités et le Grand Tunis depuis la veille.

Selon les derniers bulletins, les averses concernent, mardi, notamment le Grand Tunis, Hammamet, Sousse et Kairouan, avec une probabilité de persistance des précipitations les prochains jours.

Les autorités mettent en garde contre des risques d’inondations dans les zones basses et le long des oueds.

L’INM, les départements de l’Agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques et des équipements et de l’habitat ainsi que les autorités chargées du transport appellent la population à la prudence, notamment sur les routes susceptibles d’être glissantes ou inondées, et recommandent de limiter les activités exposées aux intempéries jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques.

Pour prévenir les risques des intempéries, les appels s’intensifient pour limiter les déplacements au strict nécessaire, éviter les routes inondées et les oueds et suivre scrupuleusement les consignes de sécurité émises par les autorités compétentes.

Les images satellites publiées par Meteosat montrent la formation de cellules orageuses fortes à très fortes affectant actuellement la Tunisie, en particulier le centre, l’est et les zones côtières.

Les climatologues soulignent que ce type de dépression hivernale n’est pas exceptionnel en Méditerranée, mais que son intensité et sa durée peuvent être renforcées par la variabilité climatique accrue.

Ces épisodes constituent à la fois un enjeu en matière de prévention des risques et une opportunité pour le rechargement des ressources hydriques, alors que plusieurs barrages tunisiens affichent encore des niveaux faibles.