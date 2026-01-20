Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, effectue ce mardi une visite de travail en Jordanie à l’invitation de son homologue jordanien, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Ayman Safadi.

Selon une annonce diffusée sur les canaux officiels du ministère, cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives conjointes du président de la République, Kaïs Saïed et du roi Abdallah II de Jordanie, visant à intensifier les échanges de haut niveau entre les deux pays.

Les entretiens porteront principalement sur les moyens de développer la coopération économique, commerciale, culturelle et universitaire.

Cette visite a pour objectif de renforcer les relations bilatérales et de coordonner les positions sur les dossiers régionaux et internationaux, dans un esprit de coordination et de concertation continue.