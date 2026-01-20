Le Conseil du Marché Financier (CMF) a annoncé, mardi, la mise en ligne, sur son site officiel, de deux nouvelles fiches pédagogiques adaptées au contexte tunisien, et ce, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de sa convention de coopération avec la Direction de l’Éducation Financière (EDUCFI) de la Banque de France.

Ces fiches portent respectivement sur l’obligation verte et la finance durable, deux notions devenues centrales dans l’évolution contemporaine des marchés financiers.

La fiche relative à l’obligation verte présente les caractéristiques de cet instrument financier, ses objectifs, ses conditions d’émission ainsi que son rôle dans le financement de projets à impact environnemental positif.

La fiche consacrée à la finance durable, quant à elle, explique le concept, ses principes fondamentaux et met en évidence l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement, en tant que levier de conciliation entre performance financière et développement durable.

Ces ressources pédagogiques s’inscrivent dans la collection « ABC de l’économie » de la Banque de France, que le CMF est autorisé à utiliser, adapter et diffuser dans le cadre de sa mission de promotion de l’éducation financière.

L’objectif étant de permettre au grand public d’accéder à des contenus clairs, fiables et de qualité, en adéquation avec les réalités du marché financier tunisien.