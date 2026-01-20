Face à l’intensification des intempéries et à la montée rapide du niveau des eaux, l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) a émis, ce mardi 20 janvier, une alerte de vigilance maximale. L’organisme exhorte les automobilistes et usagers de la route à faire preuve d’une prudence extrême face aux conditions météorologiques critiques qui frappent actuellement le nord-est et le centre du pays.

Éviter tout déplacement à haut risque

Dans un communiqué officiel, l’Observatoire recommande fermement d’éviter tout déplacement, sauf en cas d’extrême nécessité. Cette consigne s’applique particulièrement aux zones basses et aux secteurs situés à proximité des cours d’eau. La persistance des fortes précipitations accentue le risque de formation de torrents soudains et d’inondations d’oueds.

L’ONSR met en garde contre un danger invisible : la traversée des accumulations d’eau. Même si une zone inondée paraît peu profonde, elle peut dissimuler des fosses ou générer un courant suffisant pour emporter un véhicule. La consigne est claire : ne pas tenter le passage.

Consignes de conduite et visibilité réduite

Pour les conducteurs contraints de circuler, l’observatoire impose des mesures de sécurité strictes. La visibilité étant fortement limitée, il est impératif de réduire la vitesse et de doubler les distances de sécurité, le freinage sur chaussée mouillée étant nettement moins efficace.

Enfin, l’ONSR insiste sur la nécessité de s’écarter des bords de routes et des ravins pour prévenir tout risque de glissement de terrain. La situation est qualifiée de « délicate », exigeant une vigilance totale de la part de l’ensemble des usagers jusqu’à l’amélioration des conditions climatiques.