Le Grand Tunis et les régions du Cap Bon font face depuis lundi à un épisode météorologique sévère, caractérisé par des précipitations abondantes et localement torrentielles. Cette dégradation climatique a contraint plusieurs représentations diplomatiques de premier plan à suspendre leurs activités et leur accueil au public ce mardi 20 janvier.

Une paralysie des services consulaires

Dans des communiqués diffusés sur leurs réseaux sociaux, plusieurs ambassades ont officialisé la fermeture exceptionnelle de leurs services. Sont directement concernées les représentations d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Égypte et du Canada, ainsi que le Consulat général de France. Ces institutions invoquent la sécurité des usagers et du personnel face aux perturbations majeures qui touchent la capitale.

Conséquence directe de ces fermetures : l’ensemble des rendez-vous programmés ce mardi sont annulés. Les procédures de remise de passeports et de visas sont également suspendues. Les services consulaires ont précisé que ces prestations seraient reportées à une date ultérieure, une fois les conditions climatiques stabilisées.

Le Grand Tunis sous les eaux

La situation reste critique dans les régions Est du nord et du centre du pays. Selon les derniers relevés, les gouvernorats du Grand Tunis et de Nabeul enregistrent les volumes de pluie les plus importants. Ces précipitations massives, qui ont débuté lundi, provoquent d’importantes perturbations dans les déplacements urbains, justifiant les mesures d’urgence prises par les corps diplomatiques pour éviter tout risque inutile à leurs ressortissants et aux citoyens tunisiens.