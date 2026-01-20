Le N.2 mondial Jannik Sinner, double tenant du titre à l’Open d’Australie, s’est qualifié pour le deuxième tour après l’abandon du Français Hugo Gaston (93e) mardi, au bout de deux sets.

Un match interrompu après deux sets

Sinner, 24 ans, menait 6-2, 6-1 lorsque Gaston a jeté l’éponge. Le Français avait chuté au sol durant le premier set après un retour d’amortie et avait demandé l’intervention d’un soigneur. Ce dernier lui a administré un comprimé, sans que la nature exacte de la blessure soit précisée immédiatement.

Le match, très disputé dans le début du premier set, a été marqué par trois balles de break sauvées par Sinner dès le premier jeu. Après avoir pris le service de Gaston dans le sixième jeu, l’Italien a déroulé et remporté les sept jeux suivants avant l’abandon de son adversaire.

Prochain tour et contexte

Sinner affrontera Dino Prizmic (127e) ou James Duckworth (88e) au deuxième tour. Pour son premier match officiel de la saison, le quadruple vainqueur de tournois du Grand Chelem a signé sa seizième victoire consécutive, restant invaincu depuis son abandon au troisième tour du Masters 1000 de Shanghaï en octobre dernier.

Le N.2 mondial rejoint au deuxième tour Carlos Alcaraz (1er), Alexander Zverev (3e) et Novak Djokovic (4e), parmi les favoris déjà qualifiés pour la suite du tournoi.