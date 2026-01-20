Le Salon National des Arts Plastiques revient pour sa deuxième édition, prévue du 24 janvier au 24 février 2026 au Musée National d’Art Moderne et Contemporain de Tunis (Macam-Tunis), après une première édition à la Maison des Arts du Belvédère (CNAV-Belvédère), Dar el Founoun.

Organisé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, ce salon multidisciplinaire met en lumière les œuvres de peintres, sculpteurs, photographes, graveurs, céramistes et artistes de l’installation, avec la possibilité pour chaque participant de présenter jusqu’à trois œuvres.

Dans le cadre de cette édition, le ministère des Affaires culturelles entend repenser la gestion des subventions pour les artistes plasticiens en facilitant l’accès à la participation pour les créateurs de toutes les régions et de toutes les générations, de manière gratuite. Cette initiative s’inscrit dans une démarche de décentralisation culturelle, coordonnée avec les délégations régionales aux Affaires culturelles.

Le Salon vise à pallier le manque d’espaces d’exposition dans plusieurs régions du pays et à offrir aux artistes une visibilité nationale, tout en permettant à la commission d’achat d’accéder aux œuvres en vue de leur acquisition par le ministère. Cette initiative a également pour objectif de stimuler la création dans les régions intérieures et de valoriser le patrimoine culturel local.

Lors de la première édition, tenue du 14 juin au 5 juillet 2025, 64 artistes, diplômés des écoles des beaux-arts et autodidactes, provenant de différents gouvernorats, ont participé. Un comité d’achat a sélectionné plusieurs œuvres pour les acquérir au nom de l’État.

La ministre des Affaires culturelles a annoncé que cette manifestation se tiendra désormais deux fois par an, en janvier et en juin. Selon l’éditorial du catalogue de la première édition, le Salon représente une vitrine essentielle des arts plastiques tunisiens et un levier stratégique pour l’action culturelle de l’État.