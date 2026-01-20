La Fondation de la Maison de Tunisie à Paris organise le vendredi 23 janvier, à 18h30, une conférence consacrée à l’histoire de l’esclavage et de son abolition en Tunisie, à l’occasion du 180e anniversaire de cet événement majeur.

Sous le patronage de l’Ambassade de Tunisie en France et en présence de Son Excellence Monsieur Dhia Khaled, Ambassadeur de Tunisie, l’historien et professeur Abdelhamid Largueche reviendra sur les luttes et les contextes ayant conduit à la fin de l’esclavage en Tunisie en janvier 1846.

Cet événement s’inscrit dans un cycle de commémorations visant à rappeler les grandes étapes de l’histoire tunisienne et à rendre hommage à la mémoire collective. La conférence se tiendra à la Maison de Tunisie, 45 boulevard Jourdan, Paris.