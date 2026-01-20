Lors d’une visite de travail effectuée, lundi, au gouvernorat de Kasserine, le ministre de l’Environnement, Habib Abid a révélé que 43 projets environnementaux ont été programmés au profit de la région, dont environ 90 % concernent le secteur de l’assainissement dans le cadre du plan de développement 2026-2030.

Le ministre a expliqué, dans une déclaration à l’agence TAP, que ces projets s’inscrivent dans le cadre d’une vision globale visant à améliorer la situation environnementale dans le gouvernorat de Kasserine et à soutenir son processus de développement durable, indiquant que le nouveau plan de développement comprend plus de 1 700 projets proposés au niveau régional. Les efforts sont actuellement axés sur les moyens de mobiliser les financements nécessaires pour leur achèvement.

Dans le même contexte, le ministre de l’environnement a déclaré que les crédits alloués aux projets d’assainissement dans la région sont estimés à environ 270 millions de dinars, notant que le gouvernorat de Kasserine a enregistré, pour la première fois, un taux de décaissement de 90% des crédits alloués, alors que ce taux n’a dépassé au cours des années précédentes entre 15 et 20%.

Le ministre a souligné la nécessité d’augmenter le taux d’exploitation des eaux traitées dans la région, qui ne dépasse actuellement pas 5% par rapport à un taux national compris entre 26 et 30%, considérant que ce niveau reste inférieur à ce qui est espéré, alors qu’il devrait normalement atteindre un taux d’au moins 50%.

Concernant le secteur des déchets, Abid a expliqué que la parcelle de terrain précédemment allouée pour créer un projet environnemental a été modifiée après l’enregistrement des objections de la communauté, et une autre parcelle a été choisie dans la région Boulaâba où les études ont atteint un stade avancé pour créer un centre de valorisation des déchets.

Il a expliqué que le projet est basé sur la création de 13 centres de transformation des déchets dans les différentes délégations du gouvernorat de Kasserine, qui seront collectés plus tard. Le projet concerne la valorisation des déchets, que ce soit pour la production d’énergie électrique ou comme combustible alternatif au profit des cimenteries, chaux et briqueteries. Notant que le ministère est en train de conclure des accords à cet effet avec ces unités industrielles.

.En réponse à des questions relatives aux répercussions de la dégradation environnementale, le Ministre a souligné que l’absence des décharges surveillées conduit inévitablement à la propagation des décharges aléatoires et anarchiques et aux risques sanitaires qu’ils posent, soulignant que la création de centres de transformation et d’un décharge régional contribuera à réduire ce phénomène.