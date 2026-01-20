La production nationale d’électricité a enregistré, à fin novembre 2025, une hausse de 5% pour se situer à 18953 GWh (y compris autoproduction renouvelable) contre 18013 GWh, à fin novembre 2024, selon le rapport sur “la conjoncture économique (novembre 2025)” que vient de publier l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

La production destinée au marché local a enregistré une hausse de 2%. Ainsi, les achats d’électricité principalement de l’Algérie ont couvert 11% des besoins du marché local, à fin novembre 2025.

La production d’électricité à partir des énergies renouvelables s’est située à 6%. La STEG conserve toujours, la part du lion dans la production électrique avec 95% de la production nationale, à fin novembre 2025.

Par ailleurs, environ 400 MW de toitures photovoltaïques ont été installée, à fin novembre 2025, dans le secteur résidentiel et 70 MW sur la moyenne et la haute tension dans les secteurs industriel, tertiaire et agriculture.

La pointe a enregistré une baisse de 1% pour se situer à 4837 MW à fin novembre 2025 contre 4888 MW à fin novembre 2024.

Les ventes d’électricité ont enregistré une légère hausse de 1% entre fin novembre 2024 et fin novembre 2025.

Les ventes des clients de la haute tension ont enregistré une augmentation de 17%, celles des clients de la moyenne tension ont enregistré une quasi stabilité.

A noter que pour les ventes basse tension destinées majoritairement au secteur résidentiel (près de 75% en moyenne), les statistiques basées sur la facturation bimestrielle, dont près de la moitié est estimée, ne permettent pas d’avoir une idée exacte sur la consommation réelle. Les industriels restent les plus grands consommateurs d’électricité avec 57% de la totalité de la demande des clients HT&MT à fin novembre 2025.

Plusieurs secteurs ont enregistré une hausse des ventes principalement, les ventes du l’industrie du papier et de l’édition (+9%), le pompage d’eau et service sanitaire (+9%) et les industries extractives (+6%) contre une baisse du pompage agricole (-4%) et les industries du textile et de l’habillement (-3%), a fait savoir la même source.