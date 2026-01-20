L’œuvre “Hors Réseau” de l’architecte et artiste tunisien Mourad Ghozlami figure parmi les 30 œuvres récompensées à la 22ème édition du Festival international d’art environnemental de Busan en Corée du sud (BIEAF) dans la catégorie Pathos des “World Artist Awards” dédiée aux démarches artistiques à forte portée émotionnelle et philosophique.

Parmi 756 artistes issus de plus de 80 pays, 641 ont été retenus, puis 103 présélectionnés, avant que “Hors Réseau” ne soit distinguée parmi les 30 œuvres finales, reconnue pour sa sensibilité et sa force expressive.

L’artiste décrypte son œuvre, une acrylique sur toile de 150×130 cm peinte en 2025, comme un “centre décentré, connexions sans liens, signaux sans direction ni repères. Mes figures, hybrides et translucides, flottent dans un monde saturé mais vide. Pieds d’oiseaux, corps disloqués, elles cherchent une matrice, une chaleur, un rythme. Elles ne saisissent rien d’autre que l’essentiel : ce lien humain fragile et tenace. Même hors réseau, elles restent ensemble. Et c’est là leur force”.

Les 12 autres artistes gagnants dans cette catégorie sont Cho Sang Young et Eunji Kim et JINHI LEE (Corée), Farshid Fakhri, (Iran), Helga Berg Dooremans, (Allemagne), Lourdes Santamaría Blasco, Mila Ortuño et Omar Rodríguez da Silva (Espagne), Monika K. Adler et O Yemi Tubi (Royaume-Uni), Nono Zilahi (Roumanie) et Zhang Minghong (Chine).

Toutes ces œuvres, fruit d’une série de sélections du comité de pilotage et du comité directeur, mettront ensuite à l’affiche les 30 meilleures œuvres lors de